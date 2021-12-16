Ректора задержали по делу о хищении денег в Смоленске

В Смоленске следователи задержали ректора одного из городских вузов и директора структурного подразделения по делу о хищении более 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Фото: СК РФ по Смоленской области СК РФ по Смоленской области

По данным следствия, в период с июня 2020 года по июнь 2021 года задержанные похитили денежные средства учреждения, им предъявлены обвинения.

По месту их жительства и работы проведены обыски. Следователи проводят допросы обвиняемых. Решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу.