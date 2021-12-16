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19 минут назад

Российского ректора задержали по делу о хищении денег

В Смоленске следователи задержали ректора одного из городских вузов и директора структурного подразделения по делу о хищении более 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Ректора задержали по делу о хищении денег в Смоленске
Фото: СК РФ по Смоленской областиСК РФ по Смоленской области

По данным следствия, в период с июня 2020 года по июнь 2021 года задержанные похитили денежные средства учреждения, им предъявлены обвинения.

По месту их жительства и работы проведены обыски. Следователи проводят допросы обвиняемых. Решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева обвинили в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Отмечалось, что в деле фигурируют два контракта от 2019 года общей стоимостью 50 миллионов рублей. В 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

Происшествия,Сергей Зуев,
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