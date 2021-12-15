ФРГ может выдать России осужденного за убийство гражданина Грузии Хангошвили

В Высшем суде Берлина не исключают возможность выдачи РФ россиянина, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, пишет РИА Новости.

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"Теоретически возможно, что подсудимый позже будет выслан и более не будет отбывать срок в Германии. Но это решение принимать не нам (Высшему суду ФРГ)", - заявила представитель Высшего суда Берлина Лиза Яни журналистам.

Она также отметила, что свидетелям по делу обеспечена защита.

ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Роберта Хунгера, пишет, что решение об обжаловании приговора пока не принято.

"Решение может быть принято в течение недели, но его должен принять осужденный, он его пока не принял", - сказал Хунгер.

Хангошвили застрелили в августе 2019 года в берлинском парке Тиргартен. По версии немецкого следствия, это сделал гражданин России Вадим Соколов, настоящее имя которого - Вадим Красиков. Предполагается, что он подъехал к Хангошвили на велосипеде и застрелил его из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте.

Слушания по этому делу начались в Берлине в 2020 году. В среду, 15 декабря, Высший суд Берлина признал Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили. Россиянина приговорили к пожизненному заключению.

Требовавшего пожизненного заключения прокуратура считает, что убийство было совершено по заданию "от государственных ведомств правительства Российской Федерации". Защита говорила о недостаточности доказательной базы.