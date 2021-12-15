Суд арестовал собственника шахты «Листвяжная»

Суд в Кемерове заключил под стражу до 25 января технического директора компании «СДС-Уголь» Антона Якутова по делу о взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения в отношении Якутова под стражу на один месяц и 11 суток — до 25 января 2022 года», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее сообщалось, что Якутов, собственник шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Михаил Федяев и ещё два человека из числа руководящего состава компании «СДС-Уголь» не признали своей вины в суде.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кузбассе.