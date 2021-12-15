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26 минут назад

Таксист из Петербурга объяснил убийство пассажира

Подозреваемый в убийстве пассажира в Петербурге таксист рассказал, что в тот день очень хотел попасть домой, а жертва и его друг заставляли кружить по городу и заезжать за алкоголем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Таксист из Петербурга объяснил убийство пассажира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пассажиры, которые сели в автомобиль к таксисту после работы, хотели веселья, они добавляли новые точки по дороге, громко слушали музыку и смеялись, рассказал обвиняемый.

В конце поездки выяснилось, что у клиентов нет денег, чтобы расплатиться с таксистом, и один из пассажиров пошел снимать наличные в банкомате. Водитель вышел из машины и сказал второму поторопиться.

Столичный таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

У одного из них, по словам таксиста, выпал нож, после чего водитель поднял его и решил атаковать.

Ранее сообщалось, что таксист в Петербурге напал на своих пассажиров с ножом. Между водителем и двумя нетрезвыми пассажирами возник конфликт.

Один из потерпевших погиб, было возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, 10 декабря подозреваемый, работая таксистом, около одного из домов по улице Ленсовета в ходе возникшего конфликта нанес множественные удары ножом двум своим пассажирам. В результате 56-летний потерпевший скончался на месте происшествия, а другой 38-летний мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу», – уточнили в СК.

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