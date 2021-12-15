Таксист из Петербурга объяснил убийство пассажира

Подозреваемый в убийстве пассажира в Петербурге таксист рассказал, что в тот день очень хотел попасть домой, а жертва и его друг заставляли кружить по городу и заезжать за алкоголем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пассажиры, которые сели в автомобиль к таксисту после работы, хотели веселья, они добавляли новые точки по дороге, громко слушали музыку и смеялись, рассказал обвиняемый.
В конце поездки выяснилось, что у клиентов нет денег, чтобы расплатиться с таксистом, и один из пассажиров пошел снимать наличные в банкомате. Водитель вышел из машины и сказал второму поторопиться.
У одного из них, по словам таксиста, выпал нож, после чего водитель поднял его и решил атаковать.
Ранее сообщалось, что таксист в Петербурге напал на своих пассажиров с ножом. Между водителем и двумя нетрезвыми пассажирами возник конфликт.
Один из потерпевших погиб, было возбуждено уголовное дело.
«По версии следствия, 10 декабря подозреваемый, работая таксистом, около одного из домов по улице Ленсовета в ходе возникшего конфликта нанес множественные удары ножом двум своим пассажирам. В результате 56-летний потерпевший скончался на месте происшествия, а другой 38-летний мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу», – уточнили в СК.