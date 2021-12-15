Семерых жителей Северной Кореи казнили за просмотр K-pop

По меньшей мере семерых жителей Северной Кореи казнили за просмотр или распространение клипов K-pop-групп. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на отчет неправительственной правозащитной группы из Сеула TJWG, представленный в среду, 15 декабря.

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Согласно документу, с 2015 года организация опросила 683 беженца из КНДР для составления карты мест публичных казней и захоронений. В своем последнем отчете группа заявила, что задокументировала 23 таких казни при правлении действующего северокорейского лидера Ким Чен Ына, при этом часть из них была связана с K-pop индустрией.

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Отмечается, что истинные масштабы публичных казней в Северной Корее до сих пор неизвестны, однако организации стало известно о семи казнях за просмотр и распространение видеоклипов южнокорейских музыкальных исполнителей. Шесть из них были проведены в период с 2012 по 2014 год в Хесане, городе с населением более 200 тысяч человек, расположенном недалеко от границы с Китаем и являющимся главным каналом для контрабанды USB-накопителей, содержащих южнокорейские развлечения. На казнях вынуждали присутствовать членов семей осужденных, а также других местных жителей. Каждый из приговоренных к высшей мере судебной кары был убит в общей сложности девятью выстрелами, произведенными тремя солдатами.

Также издание со ссылкой на данные сеульского портала Daily NK, публикующего информацию от источников в КНДР, сообщает, что в 2021 году в нескольких провинциальных городах были публично казнены сельский житель и армейский офицер за распространение или хранение K-pop.

Издание отмечает, что с момента прихода к власти Ким Чен Ын решительно борется с распространением в КНДР южнокорейских развлечений, включая песни, фильмы и телевизионные драмы, которые, по его словам, развращают умы жителей Северной Кореи. Согласно принятому им закону, тем, кто распространяет запрещенный контент, может грозить смертная казнь.