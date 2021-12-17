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47 минут назад

Московский школьник получил ранение на тренировке по стрельбе

В Москве ребенок был ранен в шею во время школьных занятий секции по стрельбе. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

Московский школьник получил ранение на тренировке по стрельбе
Фото: ТАССТАСС

ЧП произошло 16 декабря. Ученик во время занятий выстрелил в стену, пуля от пневматического ружья отрикошетила и попала ему в шею. С полученным ранением школьника госпитализировали в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Родители пострадавшего заявили, что претензий к учебному заведению не имеют.

Ранее в квартире на западе Москвы 15-летний школьник случайно ранил своего друга из пневматического пистолета. Школьник решил продемонстрировать пистолет пришедшему в гости однокласснику. Когда подросток разглядывал оружие, раздался выстрел. Хозяин пистолета получил ранение в щеку. Подростка госпитализировали, в больнице врачи извлекли пулю.

Происшествия,РЕН ТВ,
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