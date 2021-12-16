49-летняя москвичка упала на улице и умерла. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ .

По данным источника, после падения женщину госпитализировали, однако спасти ее не удалось. У умершей был диагностирован рак печени. Тело россиянки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в фитнес-клубе на западе Москвы 18-летний молодой человек умер на ринге. Перед смертью юноша боксировал с одним из посетителей клуба на Верейской улице, после чего сказал, что у него заболело сердце, и отошел в угол ринга.