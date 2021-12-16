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59 минут назад

Москвичка умерла после падения на улице

49-летняя москвичка упала на улице и умерла. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Москвичка упала на улице и умерла
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источника, после падения женщину госпитализировали, однако спасти ее не удалось. У умершей был диагностирован рак печени. Тело россиянки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Альпинист умер во время уборки в «Москва-Сити»

Ранее в фитнес-клубе на западе Москвы 18-летний молодой человек умер на ринге. Перед смертью юноша боксировал с одним из посетителей клуба на Верейской улице, после чего сказал, что у него заболело сердце, и отошел в угол ринга.

Происшествия,РЕН ТВ,
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