Адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев рассказал Рамблеру о возможном наказании для кассирши «Альфа-банка» Анны Григорьевой из Ачинска, которую подозревают в хищении более 20 млн рублей из отделения кредитной организации.

Ранее Григорьева заявила следователям на допросе, что отдала похищенные деньги угрожавшим ей вымогателям. При этом кассирша не смогла описать их внешность. Сейчас ее показания проверяются.

Гавришев отметил, что в настоящее время «очень сложно дать точную оценку действиям и показаниям подозреваемой и ее родственников». При этом, по его словам, если показания кассирши о вымогателях подтвердятся, то существует вероятность, что женщина сможет избежать уголовного наказания.

«В случае, если ее показания в части принуждения к совершению преступления, подтвердятся, судом будет решаться вопрос об освобождении ее от уголовной отнесенности в соответствии со ст. 39-40 УК РФ ("Крайняя необходимость" и "Физическое или психическое принуждение" - прим. ред). Кроме того, если в ходе проведениях психиатрической экспертизы будет выявлено, что подозреваемая страдает психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, к ней могут быть применены предусмотренные ст. 97 УК РФ принудительные меры медицинского характера», - отметил адвокат.

Вместе с тем Гавришев рассказал о том, что будет с кассиршей, если ее версия об угрозах вымогателей окажется ложью.

«Если же показания не найдут своего подтверждения, а экспертиза не выявит наличие психических отклонений, то ее действия будут расценены как присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, за что ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В этом случае банк будет признан потерпевшим по уголовному делу, соответственно, возврат похищенных денежных средств будет расцениваться судом как погашение ущерба, то есть как смягчающее обстоятельство», - добавил юрист.

Напомним, что в начале декабря Анна Григорьева забрала из кассы 15 млн рублей, 49 тысяч евро и почти такую-же сумму в долларах, после чего ушла с работы. Через несколько дней ее мать пришла в полицию с заявлением о пропаже дочери, поскольку не могла с ней связаться. Женщину разыскивали с 7 декабря, однако 14 декабря она сама явилась в отделение полиции без денег.