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29 минут назад

Посетитель московского фитнес-клуба умер после тренировки

Восемнадцатилетний молодой человек, работавший поваром в фитнес-клубе столицы, скончался после тренировки по боксу. Об этом пишет РЕН ТВ.

Посетитель московского фитнес-клуба умер после тренировки
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, молодой человек работал поваром в клубе «СССР» и вечером 14 декабря решил сходить на тренировку. Юноша пришел в клуб, взял ключи от шкафчика, а затем прошел в зал. Он боксировал с одним из клиентов, но в ходе боя ему стало плохо, рассказал изданию администратор клуба.

По словам очевидцев, молодой человек отошел в угол ринга и потерял сознание. В клуб вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали клиническую смерть. Спасти юношу не удалось, он скончался в больнице.

Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись боя. На кадрах видно, что в ринге боксируют два человека, а затем один из них падает. Второй не сразу понимает, что произошло.

Ранее во время тренировки в московском фитнес-клубе умер бывший депутат Госдумы, председатель «Движения поддержки флота» Михаил Ненашев. По данным СМИ, политик скончался от остановки сердца.

Происшествия,Михаил Ненашев,Госдума,РЕН ТВ,
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