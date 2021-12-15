Посетитель московского фитнес-клуба умер после тренировки

Восемнадцатилетний молодой человек, работавший поваром в фитнес-клубе столицы, скончался после тренировки по боксу. Об этом пишет РЕН ТВ.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным издания, молодой человек работал поваром в клубе «СССР» и вечером 14 декабря решил сходить на тренировку. Юноша пришел в клуб, взял ключи от шкафчика, а затем прошел в зал. Он боксировал с одним из клиентов, но в ходе боя ему стало плохо, рассказал изданию администратор клуба.

По словам очевидцев, молодой человек отошел в угол ринга и потерял сознание. В клуб вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали клиническую смерть. Спасти юношу не удалось, он скончался в больнице.

Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись боя. На кадрах видно, что в ринге боксируют два человека, а затем один из них падает. Второй не сразу понимает, что произошло.