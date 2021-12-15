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52 минуты назад

Опубликовано видео с места смертельного пожара в школе в Москве

В результате пожара в неэксплуатируемом здании школы в центре Москвы погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший кадры с места происшествия.

Возгорание возникло в пустующем здании, расположенном в Таганском районе столицы. Огонь распространился на площадь в 50 квадратных метров. Уточняется, что после тушения спасатели обнаружили в помещении тела двух мужчин. По предварительным данным, жертвами ЧП стали двое бездомных.

Ранее сообщалось, что на заводе «Химмаш» в Кемеровской области произошел пожар. Огонь охватил цех предприятия, которое входит в состав холдинга «Сибирский деловой союз». Главу крупной компании Михаила Федяева 15 декабря задержали в связи гибелью горняков на шахте «Листвяжная».

Происшествия,Новости Москвы,Пожары,Видео,Михаил Федяев,
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