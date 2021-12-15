В результате пожара в неэксплуатируемом здании школы в центре Москвы погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший кадры с места происшествия.

Возгорание возникло в пустующем здании, расположенном в Таганском районе столицы. Огонь распространился на площадь в 50 квадратных метров. Уточняется, что после тушения спасатели обнаружили в помещении тела двух мужчин. По предварительным данным, жертвами ЧП стали двое бездомных.