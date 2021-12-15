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1 час назад

Появилось видео нападения продюсера на стоматолога в Москве

Нападение продюсера на стоматолога в Москве зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в клинике. Запись ЧП появилась в распоряжении Telegram-канала Mash. На ней видно, как 59-летний Мурад Оганесян поднимается в медучреждение, где затем раздаются крики работников клиники.

Напомним, трагедия в частной стоматологической клинике на северо-востоке столицы произошла 13 декабря. Проходивший в ней лечение пациент был неудовлетворен результатом и несколько раз ударил ножом стоматолога в живот.

Как выяснилось позднее, нападавший оказался известным кинопродюсером и бывшим гендиректором центра «Парадиз».

Происшествия,Криминал,Видео,
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