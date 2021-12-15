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56 минут назад

ФСБ поймала на коррупции главного инженера из компании «Алроса»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении главного инженера управления капитального строительства компании «Алроса» по подозрению в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении СКР.

ФСБ поймала на коррупции главного инженера «Алросы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Расследование было начато после изучения материалов проверки, проведенной ФСБ, сотрудники которой в Якутии поймали инженера на коррупции.

По данным следствия, представитель коммерческой организации передал инженеру четыре миллиона рублей за помощь в заключении соглашения между этой фирмой и «Алроса». Они были задержаны с поличным. Оба арестованы. Представитель коммерческой организации стал фигурантом дела о даче взятки.

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«Алроса» является крупнейшим в мире производителем алмазов. Помимо Якутии компания ведет добычу в Архангельской области, она разрабатывает 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.

Происшествия,Алроса,ФСБ,СКР,
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