ФСБ поймала на коррупции главного инженера «Алросы»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении главного инженера управления капитального строительства компании «Алроса» по подозрению в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении СКР.

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Расследование было начато после изучения материалов проверки, проведенной ФСБ, сотрудники которой в Якутии поймали инженера на коррупции.

По данным следствия, представитель коммерческой организации передал инженеру четыре миллиона рублей за помощь в заключении соглашения между этой фирмой и «Алроса». Они были задержаны с поличным. Оба арестованы. Представитель коммерческой организации стал фигурантом дела о даче взятки.