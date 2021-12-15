Пьяный судья набросился на полицейских в Симферополе

Судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич угрожал полицейским после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Согласно кадрам, опубликованным изданием, 62-летний мужчина врезался в припаркованный Porsche на улице Рузвельта в Ялте. По предварительной информации, судья был пьян. Приехавшим на место сотрудникам полиции Гулевич стал угрожать своими связями, а также ругался на них матом и хватал за форму. Проводится проверка.

Напомним, что ранее прокуратура начала проверку после публикации видео, на котором лишенный еще в мае прав блогер Михаил Литвин ездит на автомобиле по ТЦ в Одинцово.