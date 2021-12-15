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15 минут назад

Угрожавшего полицейским после ДТП судью сняли на видео

В Крыму судья районного суда города Симферополя попал в ДТП и стал угрожать полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший видео инцидента.

По данным канала, на кадрах запечатлен судья Центрального районного суда Юрий Гулевич. Он врезался в припаркованный автомобиль в Ялте, и во время оформления ДТП ругался с правоохранителями и угрожал им связями.

«Вы останавливаете судью, вы не имеете права», – заявляет на записи мужчина.

Ранее сообщалось, что в Москве прохожий угнал чужой микроавтобус. Он покатался на фургоне по городу и бросил его на Ленинградском шоссе.

Происшествия,Видео,
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