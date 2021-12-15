Угрожавшего полицейским после ДТП судью сняли на видео

В Крыму судья районного суда города Симферополя попал в ДТП и стал угрожать полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший видео инцидента.

По данным канала, на кадрах запечатлен судья Центрального районного суда Юрий Гулевич. Он врезался в припаркованный автомобиль в Ялте, и во время оформления ДТП ругался с правоохранителями и угрожал им связями.

«Вы останавливаете судью, вы не имеете права», – заявляет на записи мужчина.