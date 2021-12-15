Рогозина допросили по делу его советника Сафронова

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был допрошен по уголовному делу о госизмене, по которому проходит его советник и журналист Иван Сафронов. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Иван Павлов (Минюст РФ признал его иноагентом в России).

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По его словам, Рогозин дал показания в качестве свидетеля еще летом. Защитник отказался раскрыть подробности допроса.

Сафронов после задержания 7 июля 2020 года остается в должности советника гендиректора корпорации «Роскосмос» по информационной политике.