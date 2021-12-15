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20 минут назад

СК завел дело после падения ребенка из окна частного детсада в Бирюлево

Следственный комитет начал проверку по факту выпадения пятилетнего ребенка из окна квартиры, оборудованной под частный детский сад, в Бирюлево. Как сообщает «Вечерняя Москва», следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

СК завел дело после падения ребенка из окна частного детсада в Бирюлево
Фото: ТАССТАСС

В СК сообщили, что в трехкомнатном помещении находились еще пять детей, а квартиру арендует частный предприниматель. На момент происшествия в помещении находились шесть малолетних и один взрослый.

Проверкой также занимается прокуратура, которая даст юридическую оценку происшествию.

Напомним, что инцидент произошел 14 декабря. Известно, что мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенка госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Тяжесть состояния мальчика неизвестна.

Известно, что за детьми присматривала 43-летняя женщина, которая находилась на кухне. Малолетний мальчик, оставшись без присмотра, вышел на балкон, откуда упал.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,СКР,
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