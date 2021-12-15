Прокуратура разберется с прокатившемся по ТЦ в Подмосковье автоблогером

Прокуратура начала проверку после публикации в интернете видео, на котором лишенный еще в мае прав блогер ездит на автомобиле по ТЦ в Одинцово. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ведомстве отметили, что причиной для проверки стала публикация в социальных сетях. На кадрах видно, как некто на дорогой иномарке BMW проезжается по пустым рядам торгового центра. Как уточнил источник издания, ролик опубликовал Михаил Литвин, которого лишили водительских прав в мае. При этом экзамен на повторное их получение он не сдавал.