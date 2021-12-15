Блогер устроила опасный дрифт в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге 20-летняя блогерша Алена Мужева на «Мерседесе» устроила дрифт на Невском проспекте. В результате ее действия чуть не привели к ДТП, сообщает «Фонтанка.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Молодая петербурженка с 56 тыс. подписчиков в Instagram решила похвастаться нарушениями ПДД перед аудиторией. Девушка опубликовала видео в сети с подписью: «А твоя девушка так умеет?».

По данным СМИ, «Мерседес С180» с «красивым» номером ОСА зарегистрирован на 21-летнюю Мужеву. Свои данные в аккаунте «Инстаграма» она не скрывает и называет себя публичной личностью и певицей. Однако в постах блогерши много автомобильной тематики, в том числе гонки с нарушениями правил дорожного движения.

Кроме того, на автомобиль Мужевой уже зарегистрировано 5 ДТП.

Некоторые пользователи сети негативно отнеслись к развлечениям девушки и осудили ее поступок.