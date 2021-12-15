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16 минут назад

Блогер въехал в ТЦ на автомобиле в Подмосковье: видео

В Подмосковье блогер Михаил Литвин въехал в торговый центр на автомобиле. Соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала «Москва 24».

Владелец YouTube-канала «Литвин» прокатился на машине по торговому заведению в Одинцове. Видео заезда среди магазинов уже заинтересовались в прокуратуре Московской области.

«Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер демонстрирует как передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа. В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства», – говорится в сообщении надзорного органа.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Михаил Литвин,Генпрокуратура РФ,
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