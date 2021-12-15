Блогер въехал в ТЦ на автомобиле в Подмосковье: видео

В Подмосковье блогер Михаил Литвин въехал в торговый центр на автомобиле. Соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала «Москва 24».
Владелец YouTube-канала «Литвин» прокатился на машине по торговому заведению в Одинцове. Видео заезда среди магазинов уже заинтересовались в прокуратуре Московской области.
«Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер демонстрирует как передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа. В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства», – говорится в сообщении надзорного органа.