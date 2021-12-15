В столичном супермаркете произошла массовая драка

На северо-востоке Москвы произошла массовая драка в продуктовом магазине.

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Как сообщает РЕН ТВ, трое неизвестных зашли в магазин и попытались украсть товар, но охранники остановили их. Внимательные сотрудники заметили, как злоумышленники что-то украли. Произошел конфликт, который перерос в драку.

В перепалку вмешался один из покупателей. Подозреваемых задержала полиция.