В столичном супермаркете произошла массовая драка

На северо-востоке Москвы произошла массовая драка в продуктовом магазине.
Как сообщает РЕН ТВ, трое неизвестных зашли в магазин и попытались украсть товар, но охранники остановили их. Внимательные сотрудники заметили, как злоумышленники что-то украли. Произошел конфликт, который перерос в драку.
В перепалку вмешался один из покупателей. Подозреваемых задержала полиция.
Ранее "СП" писала, что в Еврейской автономной области продавец ножей и бытовой мелочи, предлагающий товар по квартирам, после конфликта с пожилой женщиной на площадке жилого дома зарезал ее и ограбил квартиру.