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34 минуты назад

В московском супермаркете произошла массовая драка

На северо-востоке Москвы произошла массовая драка в продуктовом магазине.

В столичном супермаркете произошла массовая драка
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РЕН ТВ, трое неизвестных зашли в магазин и попытались украсть товар, но охранники остановили их. Внимательные сотрудники заметили, как злоумышленники что-то украли. Произошел конфликт, который перерос в драку.

В перепалку вмешался один из покупателей. Подозреваемых задержала полиция.

Ранее "СП" писала, что в Еврейской автономной области продавец ножей и бытовой мелочи, предлагающий товар по квартирам, после конфликта с пожилой женщиной на площадке жилого дома зарезал ее и ограбил квартиру.

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