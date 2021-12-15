В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
24 минуты назад

Серпуховский подрывник признал, что ошибся в расчетах. «Должно было взорваться внутри»

Подрывник Серпуховского монастыря Владислав Струженков ошибся в расчетах. По его задумке, самодельное взрывное устройство должно было сработать в помещении приходской гимназии во время массовой молитвы. Об этом рассказал сам преступник органам правопорядка.

Серпуховский подрывник признал ошибку в расчетах
Фото: ТАССТАСС

«Подрывник планировал массовое убийство — хотел „и себя, и их“. Он поджег огнепроводный шнур и был уверен, что взрыв произойдет уже в помещении, где проходила утренняя молитва и находились десятки детей. Но шнур прогорел раньше и СВУ сработало на входе», — сообщает Life.

Взрыв в приходской школе серпуховского монастыря произошел 13 декабря. Струженкова доставили в больницу в тяжелом состоянии, но 14 декабря он пришел в себя. По одной из версий предполагалось, что подрывник мстит за травлю, но как он сам рассказал силовикам, мотивом выступила мечта произвести массовое убийство. В Следственном комитете возбудили уголовное дело, друг подрывника сообщил следствию, что видел, как тот собирает бомбу.

Происшествия,Владислав Струженков,СКР,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители