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28 минут назад

Серпуховский подрывник рассказал об ошибке в расчетах

Бывший воспитанник гимназии при Введенском женском монастыре в Серпухове, устроивший взрыв на ступенях учебного заведения, рассказал правоохранителям, что допустил ошибку в расчетах. Он заявил, что намеревался совершить массовое убийство, сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что, по планам молодого человека, взрыв должен был произойти в помещении, где десятки людей присутствовали на утренней молитве. Однако, самодельное устройство сработало на входе в гимназию. В результате пострадал сам нападавший – он получил травмы кистей, ему ампутировали ногу.

Напомним, в понедельник, 13 декабря, в подмосковном Серпухове на территории, прилегающей к женскому монастырю, где расположена православная гимназия, прогремел взрыв. По данным следствия, самодельное взрывное устройство принес и привел в действие 18-летний выпускник гимназии Владислав Струженков. В результате пострадали 12 человек – в их числе сам подрывник и 11 несовершеннолетних. Погибших нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить максимальное внимание детям, пострадавшим во время взрыва в Серпухове.

«Прошу детишкам, которые госпитализированы, уделить максимальное внимание, их состоянию здоровья. Знаю, что врачи работают и все под контролем. Но вместе с тем, дополнительная забота лишней не бывает», - заявил губернатор.

Происшествия,Видео,Владислав Струженков,Андрей Воробьев,
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