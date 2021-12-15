В Москве у продавца криптовалюты отобрали сумку с $1 млн

Полиция Москвы проверяет информацию об ограблении продавца криптовалюты, у которого во время сделки отобрали сумку с 1 млн долларов, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Накануне поступило заявление от мужчины, который, по его словам, является продавцом криптовалюты. В ходе сделки по продаже покупатель передал ему сумку с 1 млн долларов, после чего в помещение ворвались двое мужчин, вырвали у него сумку и передали обратно покупателю. При этом они угрожали продавцу применением огнестрельного оружия», – сообщил источник ТАСС.
По словам заявителя, он продавал криптовалюту Tether, стоимость одной единицы которой составляет 1 доллар. После случившегося потерпевшему удалось созвониться с покупателем, который объяснил, что так сработала его служба безопасности, и деньги он собирается вернуть, но затем перестал выходить на связь. Полиция начала доследственную проверку.