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33 минуты назад

В Москве у продавца криптовалюты отобрали сумку с 1 млн долларов

Полиция Москвы проверяет информацию об ограблении продавца криптовалюты, у которого во время сделки отобрали сумку с 1 млн долларов, сообщил источник в правоохранительных органах.

В Москве у продавца криптовалюты отобрали сумку с $1 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Накануне поступило заявление от мужчины, который, по его словам, является продавцом криптовалюты. В ходе сделки по продаже покупатель передал ему сумку с 1 млн долларов, после чего в помещение ворвались двое мужчин, вырвали у него сумку и передали обратно покупателю. При этом они угрожали продавцу применением огнестрельного оружия», – сообщил источник ТАСС.

По словам заявителя, он продавал криптовалюту Tether, стоимость одной единицы которой составляет 1 доллар. После случившегося потерпевшему удалось созвониться с покупателем, который объяснил, что так сработала его служба безопасности, и деньги он собирается вернуть, но затем перестал выходить на связь. Полиция начала доследственную проверку.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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