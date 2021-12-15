В Москве у продавца криптовалюты отобрали сумку с $1 млн

«Накануне поступило заявление от мужчины, который, по его словам, является продавцом криптовалюты. В ходе сделки по продаже покупатель передал ему сумку с 1 млн долларов, после чего в помещение ворвались двое мужчин, вырвали у него сумку и передали обратно покупателю. При этом они угрожали продавцу применением огнестрельного оружия», – сообщил источник ТАСС.