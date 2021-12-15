Массовое празднование победы юношеской сборной по футболу в матче против команды из Саудовской Аравии обернулось трагедией. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры.

По традиции во время празднования триумфа футболистов болельщики открыли огонь из огнестрельного оружия в воздух. Но внезапно шальные пули стали попадать в людей, началась давка. В результате происшествия погибли пять человек, сотни пострадали.