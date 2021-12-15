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44 минуты назад

Появилось видео массовых гуляний со стрельбой после матча в Йемене

Массовое празднование победы юношеской сборной по футболу в матче против команды из Саудовской Аравии обернулось трагедией. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры.

По традиции во время празднования триумфа футболистов болельщики открыли огонь из огнестрельного оружия в воздух. Но внезапно шальные пули стали попадать в людей, началась давка. В результате происшествия погибли пять человек, сотни пострадали.

Местные власти уже назвали все случившееся «непредсказуемыми действиями» и призвали жителей выражать свои эмоции более безопасным способом, не используя при этом оружие.

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