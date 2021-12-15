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1 час назад

В кафе в Москве у безработного украли пакет с почти 5 млн рублей

Неизвестный злоумышленник украл у мужчины пакет с почти 5 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Безработного ограбили на 5 млн в Москве
Фото: ТАССТАСС

"Сообщение о краже на Пресненской набережной, дом 2, поступило в полицию днем накануне от неработающего мужчины. Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный в кафе украл у заявителя 4 млн 970 тыс. рублей, а затем скрылся", - сказал собеседник агентства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что деньги находились у потерпевшего в пакете. Камеры видеонаблюдения не установлены. Инцидент произошел в кафе ТРК "Афимолл Сити".

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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