Сотни людей заблокировало в горящем ТЦ Гонконга

Число посетителей торгового цента в Гонконге, заблокированных из-за сильного пожара, превышает 300. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
"Более 300 человек находятся на крыше небоскреба в Гонконге", - уточняет издание.
На данный момент также известно, что уже 7 человек пострадали от отравления угарным газом, а 4 из них госпитализированы. До этого сообщалось о 2 пострадавших.
Ранее местная полиция заявила, что, по предварительной информации, около 100 человек были эвакуированы на пятый этаж, где расположена площадка на открытом воздухе.
Как отмечается, пожар занялся в помещении, где находится электронное оборудование.
Пожар в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй в Гонконге начался в 12.37 по местному времени (7.37 мск), как раз в обеденный перерыв. Уточняется, что в здании, где расположены офисы и торговый центр, преимущественно остались посетители магазинов и ресторанов. Причины возгорания по-прежнему неизвестны.