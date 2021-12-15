Сотни людей заблокировало в горящем ТЦ Гонконга

Число посетителей торгового цента в Гонконге, заблокированных из-за сильного пожара, превышает 300. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

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"Более 300 человек находятся на крыше небоскреба в Гонконге", - уточняет издание.

На данный момент также известно, что уже 7 человек пострадали от отравления угарным газом, а 4 из них госпитализированы. До этого сообщалось о 2 пострадавших.

Ранее местная полиция заявила, что, по предварительной информации, около 100 человек были эвакуированы на пятый этаж, где расположена площадка на открытом воздухе.

Как отмечается, пожар занялся в помещении, где находится электронное оборудование.