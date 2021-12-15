Продавец ножей зарезал российскую пенсионерку

По версии следствия, 13 декабря пьяный продавец пришел в многоквартирный дом на улице Комсомольская, где занялся активными продажами наборов кухонных ножей. В одной из квартир ему открыла пожилая женщина, в ходе общения с которой у него произошел конфликт. Позже словесная перепалка переросла в драку, и в итоге мужчина зарезал женщину одним из имевшихся у него ножей.