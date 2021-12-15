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26 минут назад

Продавец ножей зарезал российскую пенсионерку

В Еврейской автономной области задержан житель Биробиджана, подозреваемый в убийстве российской пенсионерки. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Продавец ножей зарезал российскую пенсионерку
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По версии следствия, 13 декабря пьяный продавец пришел в многоквартирный дом на улице Комсомольская, где занялся активными продажами наборов кухонных ножей. В одной из квартир ему открыла пожилая женщина, в ходе общения с которой у него произошел конфликт. Позже словесная перепалка переросла в драку, и в итоге мужчина зарезал женщину одним из имевшихся у него ножей.

После совершенного преступления россиянин попытался сбежать, но оперативники быстро установили его личность и задержали. СКР предъявил ему обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ и отправил в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в декабре сообщалось, что в Иркутской области к 7,5 года колонии строгого режима приговорен 60-летний россиянин, зарезавший соперника возле здания суда.

Происшествия,ФСИН,СКР,
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