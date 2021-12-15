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17 минут назад

Боец Росгвардии задержан за двойное убийство в Подмосковье

Боец Росгвардии подозревается в том, что убил в ходе ссоры 58-летнего жителя подмосковной Балашихи и его 65-летнего соседа с верхнего этажа. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Боец Росгвардии задержан за двойное убийство в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, тела двоих безработных мужчин были обнаружены 14 декабря в одной из квартир на 1-м этаже дома в Балашихе. Они погибли от ножевых ранений в спину.

По подозрению в убийстве был задержан 20-летний уроженец Ингушетии, военнослужащий отдельной дивизии особого назначения Росгвардии, которая базируется неподалеку.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что двойное убийство было совершено после распития спиртных напитков.

Ранее житель Всеволожского района Ленинградской области признался, что расчленил тело своей матери и закопал в лесополосе. По словам мужчины, он нашел тело матери в ванной, после чего отнес его на кухню и при помощи ножовки по металлу распилил на части. Затем расфасовал по мусорным пакетам и закопал. При этом подозреваемый уверял, что его мать умерла из-за употребления спиртных напитков, и он ее не убивал.

Происшествия,Росгвардия,Московский комсомолец,
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