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22 минуты назад

В Кузбассе загорелся завод владельца шахты «Листвяжной»

В среду, 15 декабря, в малярном цехе, расположенном на улице Терешковой в Кемерове, начался пожар. Об этом сообщает NGS42.RU. Как пишут «Известия», цех относится к заводу, принадлежащему задержанному владельцу шахты «Листвяжная» Михаилу Федяеву.

В Кузбассе загорелся завод владельца шахты «Листвяжной»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В кемеровском управлении МЧС изданию рассказали, что все работники цеха успели покинуть помещения, по предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар тушат более десяти звеньев МЧС. Открытое горение уже ликвидировано, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

В МЧС не уточнили, на каком предприятии произошел пожар. На улице Терешковой в Кемерове расположено предприятие Кемеровохиммаш.

По информации «Интерфакса», возгорание произошло в производственном здании Кемеровского завода химического машиностроения («Кемеровохиммаш»). Предприятие входит в холдинг «СДС», принадлежащий Михаилу Федяеву, которого задержали по делу о взрыве в шахте «Листвяжная».

Видео пожара опубликовали в паблике «ВКонтакте» «Инцидент Кузбасс». Автор видео отметил, что инцидент произошел на машиностроительном заводе.

Ранее в центре Кемерова загорелся деловой центр «Созвездие», расположенный в здании бывшего завода. Очаг возгорания находился в частной мастерской по производству мебели. В результате пожара никто не пострадал.

Происшествия,Михаил Федяев,МЧС,газета "Известия",
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