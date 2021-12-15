Пожар заблокировал выход из ТЦ десяткам людей в Гонконге. Видео

В Гонконге десятки людей оказались заблокированы в торговом центре из-за пожара. Снятые очевидцами кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы. Как минимум два человека пострадали.

Уточняется, что возгорание возникло в 38-этажном здании Всемирного торгового центра, расположенного в районе Козуэй-Бэй. Сообщения о ЧП стали поступать в 12:37 по местному времени (7:37 мск).