Владельцу и управляющим шахты "Листвяжная" предъявили обвинения по двум статьям УК

Следственный комитет (СК) России задержал основного собственника шахты "Листвяжная", председателя совета директоров "СДС-Уголь" Михаила Федяева. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. "В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует ее заявление сайт ведомства. "[Федяева] задержали около 5 утра по местному времени после обысков по месту жительства", — рассказал источник РБК. Кроме Федяева, задержаны также гендиректор "СДС-Угля" Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Представитель СК также напомнила, что ранее в рамках уголовного дела о трагедии на шахте были задержаны директор "Листвяжной" Сергей Махраков, его первый зам Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок и главные госинспектора местного отдела Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. "В зависимости от роли каждого им инкриминированы преступления по ч. 3 ст. 217 УК РФ, ч. 3 ст. 293 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; халатность)", - отмечается в пресс-релизе. В настоящий момент следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства преступлений и причастных лиц. Шахта "Листвяжная" входит в состав компании "СДС-Уголь", владельцем 50% акций которой является Михаил Федяев. Еще по 25% - у Владимира и Андрея Гридиных. "СДС-Уголь" в свою очередь входит в холдинговую компанию "Сибирский деловой союз", президентом которой также является Федяев. Кроме добычи угля, его компании занимаются жилищным строительством (три жилых комплекса в Новосибирске). Михаил Федяев занимает 177-е место в списке 200 богатейших жителей России по версии Forbes. Его состояние в 2020 году оценивалось в $550 млн. Как сообщал LIFE, раньше Федяева называли "серым кардиналом Кузбасса". Его сын Павел является депутатом Госдумы от "Единой России". "Считается, что покровительство ему [Михаилу Федяеву] оказывал бывший губернатор [Кемеровской области] Аман Тулеев, из-за чего ряд экспертов предполагали закат влияния бизнесмена после отставки губернатора из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Однако Федяев, судя по всему, сумел найти общий язык с нынешним главой региона Сергеем Цивилевым", - говорится в материале. Вскоре после аварии на шахте "Листвяжная", когда погибли 46 горняков и пятеро горноспасателей, Федяев и Цивилев общались с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства "дал понять, что неприкасаемых при расследовании трагедии на шахте не будет". Путин также заявил, что на шахте систематически скрывали факты о загазованности - "чтобы побольше добыть и на экспорт отправить" — с трагическим результатом. Стоит отметить, что сразу после аварии Федяев пообещал выплатить компенсации семьям погибших горняков. "Нами будут выполнены финансовые обязательства за каждого (погибшего) по 2 млн рублей, каждому члену семьи - по 1 млн рублей. По 500 тыс. рублей мы выплатим всем, кто пострадал, кто лежит в больнице. Мы в эти выходные посмотрим жилищные условия погибших и предложим семьям их улучшить из расчета один человек - одна комната. Будем покупать квартиры, их обеспечивать жильем", - говорил предприниматель. Шахтеры с "Листвяжной" рассказывали, что им выдавали газоанализаторы с датчиками, которые были заклеены скотчем для искажения показаний. В апреле 2021 года проверка Сибирского управления Ростехнадзора выявила на шахте 139 нарушений. Юрлицо и более 20 должностных лиц были привлечены к административной ответственности. Инспекторы выявили среди прочих следующие нарушения: отсутствие датчиков обнаружения ранних признаков возникновения пожара (контроля оксида углерода) в одном из вентиляционных штреков, неисправные двери вентиляционного шлюза, неполную комплектацию противопожарного щита, неисправность аппаратуры громкоговорящей аварийной связи и оповещения.