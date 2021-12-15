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40 минут назад

Массовая драка кавказцев произошла в Сочи

Массовая драка кавказцев произошла в Адлере. Как сообщает Readovka в своем Telegram-канале, инцидент случился поздним вечером 14 декабря рядом с домом на Каспийской улице, 44, неподалеку от остановки «Зорька».

На кадрах с места происшествия видно, что участники конфликта дрались не только на тротуаре, но и на проезжей части. Что именно стало поводом для разборок неизвестно. К моменту прибытия полиции всем удалось скрыться.

Напомним, что 5 декабря на одной из станций московского метро произошла драка с участием приезжих. Предположительно, причиной конфликта стало то, что 28-летний россиянин заступился за молодую пару, к которой стали приставать мигранты из Средней Азии.

На кадрах, опубликованных в интернете, видно, что компания напала на мужчину и стала бить его ногами по голове. В один момент их попытался разнять сотрудник метрополитена, после чего нападавшие ушли. Полиция проводит проверку.

Происшествия,Видео,
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