Массовая драка кавказцев произошла в Сочи

Массовая драка кавказцев произошла в Адлере. Как сообщает Readovka в своем Telegram-канале, инцидент случился поздним вечером 14 декабря рядом с домом на Каспийской улице, 44, неподалеку от остановки «Зорька».

На кадрах с места происшествия видно, что участники конфликта дрались не только на тротуаре, но и на проезжей части. Что именно стало поводом для разборок неизвестно. К моменту прибытия полиции всем удалось скрыться.

Напомним, что 5 декабря на одной из станций московского метро произошла драка с участием приезжих. Предположительно, причиной конфликта стало то, что 28-летний россиянин заступился за молодую пару, к которой стали приставать мигранты из Средней Азии.