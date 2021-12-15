Задержание националистов в Омске показали на видео

«Организаторы и участники сообщества – не менее 17 человек – в сети Интернет возбуждали ненависть и вражду к другим социальным группам, активно высказывали негативные оценки в адрес людей, придерживающихся иных идеологических взглядов, призывали к применению в отношении них насилия, оправдывали фашизм», – говорится в сообщении.