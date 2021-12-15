Задержание националистов в Омске показали на видео

В Омске задержана группа националистов, в которую входило не менее 17 человек. Соответствующее видео публикует Следственное управление Следственного комитета России по Омской области.
Экстремистскую организацию создали двое 19-летних жителей Омской области.
«Организаторы и участники сообщества – не менее 17 человек – в сети Интернет возбуждали ненависть и вражду к другим социальным группам, активно высказывали негативные оценки в адрес людей, придерживающихся иных идеологических взглядов, призывали к применению в отношении них насилия, оправдывали фашизм», – говорится в сообщении.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1, ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе).