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22 минуты назад

В Кузбассе задержали собственника шахты «Листвяжная»

В рамках дела о гибели шахтеров задержан собственник шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Михаил Федяев и еще три человека из числа руководства компании «СДС-Уголь». Об говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

В Кузбассе задержали собственника шахты «Листвяжная»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25 ноября в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

После трагедии президент России Владимир Путин провел заседание по вопросам безопасности на шахтах Кузбасса. Присутствующие на заседании председатель совета директоров холдинга «СДС-Уголь» (компания-владелец «Листвяжной) Михаил Федяев и генеральный директор Геннадий Алексеев согласились нести любую ответственность за гибель людей.

Сегодня СК России сообщил о новых задержаниях по уголовному делу.

«Следователями центрального аппарата задержаны еще четверо лиц. Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов», - говорится в сообщении ведомства.

Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие).

«В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - отмечается в сообщении.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Михаил Федяев был задержан сегодня ночью, он находится в изоляторе временного содержания.

Происшествия,Анатолий Лобанов,Геннадий Алексеев,Михаил Федяев,Владимир Путин,СКР,
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