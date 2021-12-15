Хакеры сумели похитить деньги банка с корсчета в ЦБ

Хакерская группировка MoneyTaker смогла похитить деньги российского банка с его корсчета в ЦБ впервые с 2018 года. Об этом сообщается в отчете компании Group-IB.

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«После долгого затишья группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк. Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР», — говорится в отчете.

Подчеркивается, что средства одного из банков украли через атаку на автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР). Сумма хищения достигла 500 миллионов рублей.

В прошлый раз MoneyTaker атаковала по такой схеме ПИР Банк. Инцидент произошел летом 2018 года, тогда злоумышленникам удалось украсть с корсчета в Банке России более 58 миллионов рублей. В октябре 2018 года ЦБ отозвал лицензию у этого банка.