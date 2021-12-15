Миллионов больше нет: кассир раскрыла судьбу украденных денег

Кассир «Альфа-Банка» из Ачинска, которая похитила 23 миллиона рублей наличными и через неделю явилась с повинной в полицию, отдала все деньги шантажистам. Никаких миллионов и даже тысяч у нее больше нет. Личности людей, которым она якобы отдала деньги, кассир не знает, их внешность описать не может.