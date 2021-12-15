Миллионов больше нет: кассир раскрыла судьбу украденных денег

Кассир «Альфа-Банка» из Ачинска, которая похитила 23 миллиона рублей наличными и через неделю явилась с повинной в полицию, отдала все деньги шантажистам. Никаких миллионов и даже тысяч у нее больше нет. Личности людей, которым она якобы отдала деньги, кассир не знает, их внешность описать не может.
После явки с повинной и допроса, на котором она рассказала о шантажистах, кассир задержана. Сейчас женщина находится в ИВС.
«Анна отдала все 23 млн рублей неизвестным людям, которые ее шантажировали. Описать она их не может», - сообщает 15 декабря телеграм-канал «Ачинский Набат».
Информацию подтверждает ИА «Запад24» со ссылкой на собственный источник в МО МВД России «Ачинский».
«Как она заявила следователю, наличность она отдала людям, которые ей угрожали. Описать внешность злоумышленников кассирша не смогла. Показания подозреваемой вызвали у представителя закона некие сомнения», - говорится в сообщении.
Версия о шантажистах сейчас проверяется.
Следствие будет ходатайствовать об избрании задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.