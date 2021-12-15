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19 минут назад

Празднование футбольной победы привело к трагедии с массой жертв

В Йемене процесс празднования победы юношеской сборной по футболу в Кубке Западной Азии привел к большому числу жертв. Фанаты устроили стрельбу в воздух на улице.

Празднование футбольной победы привело к трагедии с массой жертв
Фото: ReutersReuters

Как сообщает агентство САБА, в результате погибли пять человек, еще 129 получили различные ранения. Отмечается, что среди пострадавших есть и дети.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что врач-анестезиолог из США устроил прямую трансляцию в Facebook, во время которой признался в расправе над бросившей его беременной возлюбленной. После этих слов он расстрелял еще и бывшую супругу.

Также сообщалось, что на Чукотке мужчина убил двух человек и сел почти на двадцать лет

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