Празднование футбольной победы привело к трагедии с массой жертв

В Йемене процесс празднования победы юношеской сборной по футболу в Кубке Западной Азии привел к большому числу жертв. Фанаты устроили стрельбу в воздух на улице.

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Как сообщает агентство САБА, в результате погибли пять человек, еще 129 получили различные ранения. Отмечается, что среди пострадавших есть и дети.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что врач-анестезиолог из США устроил прямую трансляцию в Facebook, во время которой признался в расправе над бросившей его беременной возлюбленной. После этих слов он расстрелял еще и бывшую супругу.