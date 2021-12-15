Квартиру из которой выпал пятилетний ребенок в Москве сняли на видео

Пятилетний ребенок выпал из окна квартиры, которую арендуют под частный детский сад. Инцидент произошел на юге Москвы, на улице Донбасской

Как сообщает столичная прокуратура мальчик выпал из окна третьего этажа жилого дома. Он выжил и был госпитализирован. Врачи оказывают ему помощь.