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1 час назад

Квартиру из которой выпал пятилетний ребенок в Москве сняли на видео

Пятилетний ребенок выпал из окна квартиры, которую арендуют под частный детский сад. Инцидент произошел на юге Москвы, на улице Донбасской

Как сообщает столичная прокуратура мальчик выпал из окна третьего этажа жилого дома. Он выжил и был госпитализирован. Врачи оказывают ему помощь.

В момент происшествия в трёхкомнатной квартире находилось шесть детей и один взрослый. 43-летняя женщина находилась на кухне, в момент падения ребенка. На месте работают экстренные службы, прокуратура проводит проверку.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,
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