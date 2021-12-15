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2 часа назад

Появилось видео с горящим газопроводом на Ставрополье

Прорыв газовой трубы с факельным возгоранием произошел на Ставрополе. Пламя достигало в высоту 25 метров. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, ЧП случилось в Кочубеевском районе, недалеко от станицы Беломечетская. Угрозы людям и ближайшим населенным пунктам не наблюдалось, однако 18 населенных пунктов остались без газа.

«В 20:20 между населёнными пунктами Усть-Невинский - Беломечётская Ставропольского края произошёл порыв трубы 500 мм на газопроводе, идёт факельное горение", - сообщается в сообщении МЧС.

На месте возгорания в тушении пожара был задействован 21 человек и 8 единиц спецтехники.

Пресс-служба «Газпром трансгаз Ставрополь» сообщила, что поврежденный участок локализован и готовится к восстановлению

Происшествия,Видео,Газпром,МЧС,RT на русском,
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