Стало известно о миллиардной прибыли шахты «Листвяжная»

Семья задержанного собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева владеет коттеджем, квартирами и иномарками, когда как при рекордных доходах предприятия работники шахты получали маленькие зарплаты. Об этом стало известно «Комсомольской правде».

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По данным издания, за 2018 год «Листвяжная» получила выручку в 14 миллиардов рублей, при этом чистая прибыль оценивалась в 529 миллионов рублей. На следующий год предприятие увеличило чистую прибыль почти на 800 процентов и заработало 4,7 миллиарда рублей. В 2020-ом году чистая прибыль снова почти дошла до миллиарда — 836 миллионов рублей. При этом рабочие шахты рассказали, что в среднем они получают до 40-50 тысяч рублей в месяц.

«Мы не живем, а выживаем. Мой отец тоже работал на шахте, получал 40 тысяч рублей. Из-за такой зарплаты он уволился», — поделился один из сотрудников.

Как выяснили журналисты, у Федяева двое сыновей. Старший сын Павел — депутат Госдумы. Согласно его декларации, он владеет пятью иномарками (одна из которых записана на супругу), земельным участком площадью 860 квадратных метров, тремя квартирами в собственности и двумя в пользовании. Совокупный доход младшего Федяева и его жены за 2020 год составил 73 миллиона рублей. По некоторым данным, второй сын хозяина шахты владеет домом на Рублевке, однако подтверждений этому не нашлось.