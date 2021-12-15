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1 час назад

Мешающие зайти в подъезд горы мусора под Петербургом сняли на видео

В городе Мурино Ленинградской области жители столкнулись с проблемой вывоза мусора. Огромные куча лежать посреди улиц. Виде публикует telegram-канал «Mash на мойке».

На кадрах видно, как в разных местах гигантские кучи мусора мешают проходу жителей, а также нарушают вид на городские улицы города-спутника.

Стоит отметить, что контейнеры с отходами вывозятся точечно, а региональный оператор по обращению с мусором свою вину в случившемся отрицает. Некоторые мусорные горы мешают жителям пройти в подъезд.

Происшествия,Видео,
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