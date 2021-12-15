Мешающие зайти в подъезд горы мусора под Петербургом сняли на видео

В городе Мурино Ленинградской области жители столкнулись с проблемой вывоза мусора. Огромные куча лежать посреди улиц. Виде публикует telegram-канал «Mash на мойке».

На кадрах видно, как в разных местах гигантские кучи мусора мешают проходу жителей, а также нарушают вид на городские улицы города-спутника.