«Сбросили с крыши»: выпавший из окна ребенок рассказал об инциденте

Выпавший из окна частного детского сада на улице Донбасская в Москве ребенок, сказал, подбежавшему к нему мужчине, что его сбросили с крыши. Такими подробностями инцидента поделилась с Telegram-каналом SHOT жительница дома, в котором находился детсад, Анна Рогожина.

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«Я услышала крики ребенка под окнами. Сначала подумала, что кто-то просто играет. Но он не переставал кричать. Выглянула в окно. Подбежал мужчина, спросил, что случилось. Ребенок сказал, что он упал, что его сбросили. Сказал, что с крыши», — описала произошедшее Рогожина.

Затем, по ее словам, подоспели врачи скорой помощи, они завернули ребенка в плед и увезли в больницу.

Также, по данным SHOT, в московскую квартиру-детсад за своими детьми начали приходить родители. О произошедшем и условиях содержания в «учреждении» с журналистами они говорить отказались.