«Сбросили с крыши»: выпавший из окна ребенок рассказал об инциденте

Выпавший из окна частного детского сада на улице Донбасская в Москве ребенок, сказал, подбежавшему к нему мужчине, что его сбросили с крыши. Такими подробностями инцидента поделилась с Telegram-каналом SHOT жительница дома, в котором находился детсад, Анна Рогожина.
«Я услышала крики ребенка под окнами. Сначала подумала, что кто-то просто играет. Но он не переставал кричать. Выглянула в окно. Подбежал мужчина, спросил, что случилось. Ребенок сказал, что он упал, что его сбросили. Сказал, что с крыши», — описала произошедшее Рогожина.
Затем, по ее словам, подоспели врачи скорой помощи, они завернули ребенка в плед и увезли в больницу.
Также, по данным SHOT, в московскую квартиру-детсад за своими детьми начали приходить родители. О произошедшем и условиях содержания в «учреждении» с журналистами они говорить отказались.
Ранее сообщалось, что из окна на третьем этаже частного детского сада в Москве выпал пятилетний ребенок. Его госпитализировали в больницу. По предварительным данным, квартира сдается в аренду предпринимателю. На момент инцидента внутри находились шестеро детей и один взрослый. В прокуратуре начали проверку по факту случившегося.