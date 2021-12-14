В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
16 минут назад

«Сбросили с крыши»: выпавший из окна ребенок рассказал об инциденте

Выпавший из окна частного детского сада на улице Донбасская в Москве ребенок, сказал, подбежавшему к нему мужчине, что его сбросили с крыши. Такими подробностями инцидента поделилась с Telegram-каналом SHOT жительница дома, в котором находился детсад, Анна Рогожина.

«Сбросили с крыши»: выпавший из окна ребенок рассказал об инциденте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я услышала крики ребенка под окнами. Сначала подумала, что кто-то просто играет. Но он не переставал кричать. Выглянула в окно. Подбежал мужчина, спросил, что случилось. Ребенок сказал, что он упал, что его сбросили. Сказал, что с крыши», — описала произошедшее Рогожина.

Затем, по ее словам, подоспели врачи скорой помощи, они завернули ребенка в плед и увезли в больницу.

Также, по данным SHOT, в московскую квартиру-детсад за своими детьми начали приходить родители. О произошедшем и условиях содержания в «учреждении» с журналистами они говорить отказались.

Ранее сообщалось, что из окна на третьем этаже частного детского сада в Москве выпал пятилетний ребенок. Его госпитализировали в больницу. По предварительным данным, квартира сдается в аренду предпринимателю. На момент инцидента внутри находились шестеро детей и один взрослый. В прокуратуре начали проверку по факту случившегося.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители