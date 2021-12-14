Во МХАТе обнаружили тело мужчины

По информации журналистов, погибшим оказался сотрудник отвечающий в театре за пожарную безопасность Александр К. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и устанавливают причину смерти Александра.

До этого в Орске дети нашли чемодан с расчлененным телом женщины. Как рассказала бабушка одного из них, в чемодане были видны ноги и часть бедра убитой, тело лежало головой вниз. Вскоре подозреваемого задержали, в преступлении он сознался. По версии следствия, мужчина убил молотком 39-летнюю знакомую в квартире, ножом расчленил тело, уложил в чемодан и отнес в палисадник многоэтажки. Там труп и нашли дети.