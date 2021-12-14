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55 минут назад

Во МХАТе обнаружили тело мужчины

В Московском Художественном академическом театре (МХАТ) им. М. Горького нашли труп 60-летнего мужчины. Об этом сообщает в Telegram телеканал РЕН ТВ.

Во МХАТе обнаружили тело мужчины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации журналистов, погибшим оказался сотрудник отвечающий в театре за пожарную безопасность Александр К. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и устанавливают причину смерти Александра.

Ранее в Санкт-Петербурге рабочие, укреплявшие набережную реки Смоленки, нашли тележку с привязанной к ней сумкой, внутри которой лежали части тела мужчины.

До этого в Орске дети нашли чемодан с расчлененным телом женщины. Как рассказала бабушка одного из них, в чемодане были видны ноги и часть бедра убитой, тело лежало головой вниз. Вскоре подозреваемого задержали, в преступлении он сознался. По версии следствия, мужчина убил молотком 39-летнюю знакомую в квартире, ножом расчленил тело, уложил в чемодан и отнес в палисадник многоэтажки. Там труп и нашли дети.

Происшествия,МВД,
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