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50 минут назад

Россиянина посадили на 19 лет за двойное убийство

Суд Чукотского автономного округа вынес приговор ранее судимому 35-летнему местному жителю за убийство двоих рыбаков. Об этом во вторник, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Россиянина посадили на 19 лет за двойное убийство
Фото: Александр Чиженок / КоммерсантъАлександр Чиженок / Коммерсантъ

Мужчину признали виновным в том, что он угрожал убийством очевидцу преступления, а также в краже 50 тысяч рублей, незаконном приобретении огнестрельного оружия и угоне автомобиля одного из пострадавших. Мужчина будет отбывать наказание в виде 19,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия, двойное убийство произошло 11 июля 2020 года на территории рыболовной базы недалеко от поселка Шахтерский на берегу Анадырского лимана. Подсудимый поссорился с двумя рыбаками, а затем застрелил их из охотничьего карабина. После этого злоумышленник угнал автомобиль одного из погибших. На нем он поехал в поселок Угольные Копи, где проживал второй убитый. Преступник проник в его квартиру, взломал сейф и украл из него 50 тысяч рублей. Через два дня после обнаружения тел рыбаков мужчина был задержан.

Происшествия,ФСИН,Генпрокуратура РФ,Lenta.ru,
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