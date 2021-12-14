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51 минуту назад

Ребенок выпал из окна частного детского сада в Москве

В Москве пятилетний ребенок выпал из окна частного детского сада, сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Ребенок выпал из окна частного детского сада в Москве
Фото: ТАССТАСС

Ребенок упал с балкона на третьем этаже жилого дома на Донбасской улице в районе Бирюлево Восточное. Мальчика госпитализировали с травмами.

Частный детский сад располагался в трехкомнатной квартире. По предварительной информации, квартиру арендовал индивидуальный предприниматель для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетними.

Помимо пострадавшего мальчика, в детском саду находились еще пятеро детей. 43-летняя женщина, присматривающая за детьми, в момент инцидента находилась на кухне.

Организована прокурорская проверка. На месте происшествия работают прокуроры. Ход процессуальной проверки поставлен прокуратурой Москвы на контроль.

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