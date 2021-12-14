В Екатеринбурге вооруженный пистолетом россиянин ограбил банк на 10 миллионов рублей. Об этом во вторник, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

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Как установили полицейские, вечером 14 декабря скрывавший лицо под кофтой мужчина ростом около 185 сантиметров вошел в отделение банка на улице Декабристов и произвел предупредительный выстрел. Забрав деньги у сотрудников банка, он скрылся. На грабителе в момент нападения была длинная черная куртка с капюшоном.

Злоумышленник точно рассчитал время для грабежа — банковское отделение закрывалось, и посетителей в это время в служебных помещениях не было. Сыщики внимательно изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят опрос свидетелей. Ведутся активные оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой с применением оружия») УК РФ.