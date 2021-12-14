Кораллы в аквариуме чуть не убили семью в Москве

Москвич начал чистить домашний аквариум. Заодно срезал кораллы-зоантусы, но их корни остались на камнях. Тогда он решил размочить зоантусы под горячей водой, а затем окончательно их уничтожить. В процессе мужчина почувствовал, что ему становится плохо: сначала заложило нос, потом резко поднялась температура, начали неметь руки и ноги. Аналогичные проблемы почувствовала его жена: у нее онемели пальцы, начало тошнить. Пришедшей в это время домой девятилетней дочери тоже стало плохо.