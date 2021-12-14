Кораллы в аквариуме чуть не убили семью в Москве

Семья в Москве неосторожно потревожила аквариумные кораллы-зоантусы и попала в больницу с отравлением, пишет Телеграм-канал Baza.
Москвич начал чистить домашний аквариум. Заодно срезал кораллы-зоантусы, но их корни остались на камнях. Тогда он решил размочить зоантусы под горячей водой, а затем окончательно их уничтожить. В процессе мужчина почувствовал, что ему становится плохо: сначала заложило нос, потом резко поднялась температура, начали неметь руки и ноги. Аналогичные проблемы почувствовала его жена: у нее онемели пальцы, начало тошнить. Пришедшей в это время домой девятилетней дочери тоже стало плохо.
Приехавшая по вызову скорая госпитализировала всю семью. В больнице врачи стабилизировали состояние отравившихся, и сейчас семья идет на поправку.
Как выяснилось, зоантусы нельзя раздражать, иначе они выделяют палитоксин, вызывающий сильное отравление.