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34 минуты назад

Кораллы в аквариуме чуть не убили семью в Москве

Семья в Москве неосторожно потревожила аквариумные кораллы-зоантусы и попала в больницу с отравлением, пишет Телеграм-канал Baza.

Кораллы в аквариуме чуть не убили семью в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Москвич начал чистить домашний аквариум. Заодно срезал кораллы-зоантусы, но их корни остались на камнях. Тогда он решил размочить зоантусы под горячей водой, а затем окончательно их уничтожить. В процессе мужчина почувствовал, что ему становится плохо: сначала заложило нос, потом резко поднялась температура, начали неметь руки и ноги. Аналогичные проблемы почувствовала его жена: у нее онемели пальцы, начало тошнить. Пришедшей в это время домой девятилетней дочери тоже стало плохо.

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Приехавшая по вызову скорая госпитализировала всю семью. В больнице врачи стабилизировали состояние отравившихся, и сейчас семья идет на поправку.

Как выяснилось, зоантусы нельзя раздражать, иначе они выделяют палитоксин, вызывающий сильное отравление.

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