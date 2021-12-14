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12 минут назад

Пьяный мужчина атаковал курьера с ножом в Москве

В Москве пьяный мужчина напал с ножом на курьера «Яндекс. Еды» на остановке общественного транспорта.

Как сообщает телеграм-канал Shot, инцидент произошел на остановке «Рязанский проспект».

Нападавший закричал: «Вот такие доставщики отняли у меня работу!» - и ударил курьера ножом в шею.

Пострадавший курьер, 20-летний приезжий из Таджикистана, госпитализирован с большой кровопотерей. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. Его обидчик задержан. Он оказался уроженцем Кемеровской области. Во время нападения мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В «Яндекс. Еде» заявили, что шокированы произошедшем и пытаются найти пострадавшего, чтобы оказать ему помощь. В сервисе сообщили, что сотрудники-курьеры застрахованы на 2 млн рублей и могут получить бесплатную юридическую помощь.

Накануне 59-летний мужчина ворвался с ножом в частную стоматологию в Ясном проезде в столичном районе Южное Медведково и ранил врача. 40-летний стоматолог получил ранение брюшной полости и был госпитализирован с сильным кровотечением. Нападавший сам явился в отдел полиции. Правоохранителям он пояснил, что ему не понравился результат работы стоматолога, поэтому он достал нож и ударил врача в живот.

Происшествия,Видео,Яндекс,
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