Пьяный мужчина атаковал курьера с ножом в Москве

В Москве пьяный мужчина напал с ножом на курьера «Яндекс. Еды» на остановке общественного транспорта.

Как сообщает телеграм-канал Shot, инцидент произошел на остановке «Рязанский проспект».

Нападавший закричал: «Вот такие доставщики отняли у меня работу!» - и ударил курьера ножом в шею.

Пострадавший курьер, 20-летний приезжий из Таджикистана, госпитализирован с большой кровопотерей. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. Его обидчик задержан. Он оказался уроженцем Кемеровской области. Во время нападения мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В «Яндекс. Еде» заявили, что шокированы произошедшем и пытаются найти пострадавшего, чтобы оказать ему помощь. В сервисе сообщили, что сотрудники-курьеры застрахованы на 2 млн рублей и могут получить бесплатную юридическую помощь.