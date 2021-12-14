Стало известно о жизни кассирши после кражи миллионов

Кассирша Анна Григорьева, подозреваемая в краже 23 миллионов рублей из отделения банка в Ачинске Красноярского края, после совершения преступления поссорилась с мужем. Об этом пишет «Лента.ру».

В начале декабря Анна Григорьева забрала из кассы 15 млн рублей, 49 тысяч евро и почти такую же сумму в долларах, после чего ушла с работы. Через несколько дней ее мать пришла в полицию с заявлением о пропаже дочери, так как не могла с ней связаться. Женщину разыскивали с 7 декабря. Сегодня стало известно, что Григорьева сама пришла в полицию, при этом денег при ней не было.

На допросе скрывавшаяся больше недели кассирша рассказала, что совершила кражу потому, что на нее оказывалось давление.

При этом ранее стало известно, что перед тем как исчезнуть Анна Григорьева пыталась свести счеты с жизнью и попала в больницу. Ее муж утверждал, что у нее были проблемы с психикой.