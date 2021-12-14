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1 час назад

Полицейский пострадал в ходе митинга против обязательной вакцинации в Риге. Видео

В Риге во время несанкционированной акции протеста в понедельник пострадал сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщили в Государственной полиции Латвии.

В ведомстве отметили, что пострадавший госпитализирован.

Сотни недовольных правительственными инициативами о вакцинации и антиковидными мерами собрались у резиденции главы республики. На кадрах митингующие скандируют лозунги, держа в руках плакаты и флаги.

По последним данным Госполиции, в ходе несанкционированной акции задержаны 14 человек, в том числе и напавший на полицейского. В сообщении отмечается, что по фактам нарушений возбуждено четыре уголовных дела и 10 об административных правонарушениях.

По данным оперативного штаба Латвии, за последние сутки в стране выявлен 271 новый случай заражения COVID-19. Всего с момента начала пандемии коронавирусом заразились более 262 тысяч человек.

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